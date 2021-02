Selm (dpa/lnw) - Zwei Jahre nach dem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Selm haben die Ermittler einen Durchbruch erzielt. Nachdem sie den Fall im vergangenen August in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ...ungelöst» noch einmal aufgerollt hatten, erhielten sie einen Tipp, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Dortmund berichteten.

Von dpa