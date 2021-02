NRW lässt 8,7 Millionen Masken an Bedürftige verteilen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen stellt rund 8,7 Millionen medizinische Schutzmasken für Bedürftige zur Verfügung. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte, werden die Kommunen informieren, wie und wo die Masken in den nächsten Tagen vor Ort zu erhalten sind. Rund drei Millionen von ihnen sollen demnach über die Tafeln verteilt werden und 600 000 weitere über das Netzwerk der freien Wohlfahrtspflege an Obdachlose.

Von dpa