Polizei löst Versammlung von Corona-Gegnern auf

Köln (dpa/lnw) - Eine unangemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen hat am Freitag am Kölner Justizzentrum für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die rund 40 Teilnehmer hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten und die meisten hätten keine Schutzmasken getragen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und löste die Versammlung auf.

Von dpa