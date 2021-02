25-Jähriger mit Messer verletzt: Bekannter festgenommen

Münster (dpa/lnw) - Nach einem nächtlichen Messerangriff auf einen 25-Jährigen hat die Polizei einen 19 Jahre alten Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, den 25-Jährigen nach einem Streit auf einem Supermarktparkplatz am frühen Freitagmorgen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Beide Männer hätten sich gekannt. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Das Opfer war laut Mitteilung noch schwer verletzt mit seinem Auto von dem Parkplatz geflohen und hatte wenige Straßen weiter an einem Haus geklingelt. Die Bewohner alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Von dpa