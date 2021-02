Werder Bremen in Bielefeld womöglich mit Torjäger Füllkrug

Bremen (dpa) - Werder Bremen kann im Spiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) fast auf den kompletten Kader bauen. Neben den zuletzt angeschlagenen Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt, Davie Selke und Christian Groß steht auch Torjäger Niclas Füllkrug vor einer Rückkehr in den Kader. «Bei ihm gibt es noch ein kleines Fragezeichen. Wir werden nach dem Abschlusstraining entscheiden, ob wir ihn mitnehmen», sagte Kohfeldt am Freitag.