Ralf Moeller ist dankbar für seine Zeit mit den Eltern

Recklinghausen (dpa) - Schauspieler und Muckimann Ralf Moeller verbringt wegen der Corona-Pandemie viel Zeit mit seinen Eltern - und ist dankbar dafür. «Wahrscheinlich werde ich später zurückblicken und sagen: Mensch, super», sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Moeller wohnt momentan in der oberen Etage seines Hauses in Recklinghausen - seine Mutter Ursula (84) und sein Vater Helmut (91) leben im Erdgeschoss. Moeller will sie zu ihrem Impftermin im März begleiten. Im August schlug er sein Lager auf.

Von dpa