Sechste Niederlage in Serie für Osnabrück: 1:2 gegen Bochum

Osnabrück (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück kann in der Zweiten Liga einfach nicht mehr gewinnen. Die Lila-Weißen verloren am Samstag gegen den VfL Bochum mit 1:2 (0:2) und kassierten damit die sechste Niederlage in Serie. Der VfL Bochum bleibt dagegen in der 2. Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Die Bochumer verkürzten den Abstand auf Spitzenreiter Hamburger SV auf zwei Punkte.

Von dpa