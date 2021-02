FC-Profi Drexler entschuldigt sich für Aussage in Video

Köln (dpa) - Wenige Stunden vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend hat sich Fußball-Profi Dominick Drexler vom 1. FC Köln für eine Aussage in einem Video entschuldigt, das zuvor im Internet für Wirbel gesorgt hatte. In der Aufnahme ist laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung zu hören, wie sich Drexler abfällig über FC-Fans äußert.