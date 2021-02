Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Bahn-Reisende

Münster (dpa/lnw) - Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Bahn nach eigenen Angaben in Münster und mehreren anderen Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert. Dadurch sei man vorbereitet, falls Kunden wegen des Extremwetters ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin am Samstagabend. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.

Von dpa