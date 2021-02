DWD warnt auch bei Tageseinbruch weiter vor Unwetter

Essen (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Nordrhein-Westfalen am Sonntag auch bei Tageseinbruch weiter mit starken Schneefällen und gefährlichem Eisregen. Erst am Mittag und Nachmittag verliere der starke Wintereinbruch seine Kraft, sagte ein Meteorologe am Sonntagmorgen in Essen. Genaue Werte, wie viel Schnee in der Nacht bereits gefallen ist, gab es zunächst nicht.

Von dpa