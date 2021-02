Schneesturm: Zugverkehr in den Niederlanden eingestellt

Utrecht (dpa) - Wegen des heftigen Schneesturms ist der öffentliche Verkehr in den Niederlanden am Sonntag stark beeinträchtigt. Der Zugverkehr wurde am Sonntag bis mindestens 12 Uhr eingestellt, wie die Niederländische Bahn in Utrecht mitteilte. Aus dem ganzen Land wurden Störungen vor allem an Weichen gemeldet. Es sei unklar, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könne.

Von dpa