Schneeverwehungen im Autobahndreieck Salzgitter

Bockenem (dpa/lni) - Schneeverwehungen haben das Autobahndreieck Salzgitter stellenweise unpassierbar gemacht. Der Verkehr in Richtung Norden werde daher schon an der Anschlussstelle Bockenem von der Autobahn 7 abgeleitet, teilte die Autobahnpolizei Hildesheim am Sonntag mit. Mehrere Autos und Lastwagen hätten sich festgefahren, die Räumdienste kämen kaum mehr hinterher. Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin nahe Peine kippte ein Lastwagen auf die Seite, wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilte. Verletzt wurde niemand, geborgen werde der Transporter, sobald das Wetter sich bessere.

Von dpa