Unbekannte wollen Seniorin von Geldautomat wegzerren

Essen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Essen versucht, eine 74 Jahre alte Frau von einem Geldautomaten wegzuzerren. Am Samstag hätte die Seniorin Bargeld abheben wollen, als sich plötzlich ein Mann vor sie schob, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wedelte mit einer Zeitung herum und erklärte, dass der Automat kaputt sei. Plötzlich riss eine weitere Person an der Jacke der 74-Jährigen. Diese musste sich am Automaten festhalten, um nicht weggezogen zu werden. Als sie um Hilfe rief, sprangen ihr zwei Zeugen zur Seite. Die beiden Unbekannten flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von dpa