Bei den Unfällen habe es einen Toten und 37 leicht verletzte Personen gegeben. In Duisburg war am Sonntag ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Dabei starb der Fahrer. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden bei den Unfällen auf 1,7 Millionen Euro.

Die Polizei habe zwar eine erhöhte Zahl von Einsätzen gehabt, sagte der Sprecher. «Für das, was vorher angekündigt war, ist es aber noch im Rahmen geblieben.»

© dpa-infocom, dpa:210208-99-345638/2