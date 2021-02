Weiterhin Schneefälle und Frost in NRW: «Es wird eiskalt»

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch am Montag auf heftige Schneefälle und frostige Temperaturen einstellen. Spitzenreiter beim Neuschnee sei Ostwestfalen-Lippe mit bis zu zehn Zentimetern, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bis zum Nachmittag würden im restlichen Bundesland vielerorts ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Vor allem in der Nordhälfte des Bundeslandes rechnet die Expertin bei frischem bis starkem Ostwind mit Schneeverwehungen.

Von dpa