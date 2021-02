19-jähriger Räuber mit Schusswaffe im Supermarkt überwältigt

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Mit vereinten Kräften haben ein Mitarbeiter und ein Kunde einen Überfall auf einen Supermarkt in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) vereitelt und den bewaffneten Täter überwältigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 19-Jähriger am Freitagabend die Kassiererin des Marktes mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe des Geldes gefordert.

Von dpa