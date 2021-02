21-Jähriger von Unbekanntem niedergestochen

Aachen (dpa/lnw) - Mit einem Messer soll in Aachen am Samstag ein Unbekannter einen 21-Jährigen niedergestochen haben. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben des Opfers hatte der unbekannte Tatverdächtige sich am frühen Samstagmorgen auf einen Treppenabsatz in der Nähe einer Anlaufstelle für Suchtkranke neben ihn gesetzt. Grundlos sei er wenig später angegriffen worden. Der Angreifer flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte gelegentlich in der Nähe des Tatorts am Kaiserplatz aufgehalten haben, einem Treffpukt der Drogen- und Trinkerszene. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Von dpa