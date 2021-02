Bochum (dpa/lnw) - Per Mitfahrgelegenheit hat sich ein dreister Ladendieb in Bochum aus dem Staub gemacht. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein Mann am Samstag in einem Einkaufszentrum zunächst ein Handy aus einer Vitrine gestohlen und sei dann als Beifahrer in einem zunächst unbekannten Auto entkommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa