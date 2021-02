Bei rund 730 Unfällen wurden laut Ministerium am Wochenende drei Menschen schwer und 63 leicht verletzt. Ein Mann starb, nachdem er mit seinem Wagen in Duisburg in einen Bach gestürzt war.

Die Feuerwehren und Hilfsorganisationen rückten nach Zahlen des Ministeriums zu 717 Einsätzen aus: «3733 Kräfte waren hierbei im Einsatz. Sie halfen bei Verkehrsunfällen, liegen gebliebenen Fahrzeugen, Sturmschäden oder umgekippten Bäumen.»

Reul sagte: «Bei allem, was wir an diesem Wochenende schon geleistet haben: Der Blick aus dem Fenster und auf die Wetterprognosen verrät uns auch, dass es noch nicht vorbei ist.» Der Minister appellierte: «Bitte bleiben Sie auch in den nächsten Tagen weiterhin vorsichtig.»

