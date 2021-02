Drogenschmuggel: Ecstasy als Zahnpflegeprodukt getarnt

Isselburg (dpa/lnw) - Raffiniert getarnt, dennoch entdeckt: Einem größeren Drogenschmuggel ist der Zoll in Münster auf die Spur gekommen. Bei einer Routinekontrolle auf einer Landstraße in der Nähe von Isselburg/Anholt (Kreis Borken) sind in einem Auto insgesamt mehr als drei Kilogramm Ecstasy sichergestellt worden. Rund ein Drittel der Ecstasy-Tabletten waren in mehreren Beuteln eines Zahnpflegeproduktes für Hunde versteckt, wie der Zoll in Münster am Montag mitteilte. Zudem wurden 17 Gramm Haschisch, vier Smartphones, ein Klapp- sowie ein feststehendes Messer gefunden.

Von dpa