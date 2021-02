Landtags-FDP fordert «verantwortungsvolle Öffnungen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische FDP-Landtagsfraktion hat in der Corona-Pandemie «verantwortungsvolle Öffnungen» gefordert. Fraktionschef Christof Rasche sagte am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags, Grundschulen müssten Vorrang haben. Aber auch bestimmte Dienstleistungen gehörten in die erste Öffnungsphase. Es sei auch nicht verständlich, dass bestimmte Sportarten in Niedersachsen oder Hessen unter Auflagen erlaubt seiden, in NRW aber verboten. Die Akzeptanz der Menschen im Lockdown schwinde. Die Stimmung in der Bevölkerung «ändert sich». Auch der Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde zunehmend kritisch, sagte Rasche.

Von dpa