Trainer Baumgart will nicht schweigen: «Niemanden beleidigt»

Paderborn (dpa) - Trotz der Ermahnung durch den DFB will Trainer Steffen Baumgart weiter auch öffentlich klar seine Meinung sagen. «Ich habe niemanden beleidigt oder angegriffen, was man auch daran sieht, dass ich keine Strafe bekommen habe. Und ja, ich werde mich auch zukünftig äußern, wenn mich etwas stört», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn dem «Sportbuzzer». Baumgart hatte nach der DFB-Pokalniederlage bei Borussia Dortmund mit harscher Kritik an Schiedsrichter Tobias Stieler für Wirbel gesorgt.