SPD-Fraktonschef Kutschaty warnt vor zu frühen Lockerungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SPD-Oppositionsführer im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, hat vor «verfrühten Lockerungsübungen» in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Zahlen der Neuinfektionen gäben zwar Anlass zur Hoffnung. Trotz des positiven Trends seien seit Beginn des Jahres in Nordrhein-Westfalen aber fast genauso viele Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben wie im gesamten Vorjahr, sagte Kutschaty am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Die Pandemie werde erst mit einer flächendeckenden Impfung enden. Doch Impfstoff gebe es derzeit viel zu wenig.

