Logistik-Sprecher: A2-Fahrverbot teils nicht verstanden

Bielefeld/Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Die Fahrverbote wegen des Schneechaos auf der A2 sind nach Überzeugung eines Branchensprechers von vielen ausländischen Fahrern gar nicht verstanden worden. «Schuld ist bei vielen ein Kommunikationsproblem, wenn auf diese Fahrverbote nicht reagiert wird», sagte der Sprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Martin Bulheller, am Dienstag der dpa. Ukrainische, weißrussische, kasachische Fahrer könnten Schilder in lateinischer Schrift vielfach gar nicht lesen, geschweige denn deutsche Verkehrsdurchsagen verstehen. Mehr als 40 Prozent der Lastwagen in Deutschland kämen aus dem Ausland, vielfach mit Fahrern aus diesen osteuropäischen Ländern.

Von dpa