Schnee-Chaos auf der A2

Dortmund/Bielefeld (dpa) - Im Schneechaos kurz vor Bielefeld hat Jens Heidbrink in der Nacht vor allem die feststeckenden Autofahrer im Blick. «Die Lastwagenfahrer haben gepennt. Die haben ja immer ihren halben Hausstand dabei, die brauchten uns nicht», sagt der Einsatzleiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er war mit 50 Mitarbeitern und 12 Autos in der Nacht auf der Autobahn im Schneetreiben unterwegs und verteilte warme Getränke, Snacks, Decken und Sprit für leergesaugte Benzintanks. «Die Lkw-Fahrer werden eher sauer, wenn man sie weckt», sagt der 45-Jährige, der neben seinen Leuten auch mit Mitarbeitern des DRK und der Johanniter auf der A2 unterwegs war.

Bei den Autofahrern stieß der Mann vom ASB in seinem mehr als neun Stunden langen Einsatz dagegen auf viel Dankbarkeit. «Das waren in der Regel Menschen, die beruflich unterwegs waren und nicht zu Hause bleiben konnten», erzählt Heidbrink. Aus den Autos kamen die Menschen zum Teil gar nicht raus. Links und rechts der Fahrbahnen hatten sich dicke Schnee- und Eisschichten aufgetürmt. Die Kollegen von den Johannitern seien mit einem Quad, einem motorradähnlichen Fahrzeug mit vier Rädern, unterwegs gewesen. Damit konnten sie sich laut Heidbrink sehr leicht und schnell auf der Autobahn zwischen den Fahrzeugen bewegen.

«Nach so vielen Stunden waren viele Motoren aus. Und ohne Sprit lief nichts mehr», erzählt der Mann vom ASB. Deshalb hätten er und seine Helfer auch Kraftstoff verteilt.

Seit Sonntag war vor allem im Norden und Osten des Landes Schnee gefallen wie seit Jahren nicht mehr. Schneehöhen von mehr als 30 Zentimetern waren im Münsterland und Ostwestfalen keine Seltenheit. Hinzu kam ein kräftiger Wind, der den Neuschnee zu Verwehungen auftürmte. Vielfach wurde die Straße zur Rutschbahn und die Räum- und Streudienste kamen kaum hinterher - ganz besonders auf der A2, der wichtigen Ost-West-Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Landesweit rückte die Polizei allein zwischen Montag- und Dienstagmorgen zu 700 witterungsbedingten Unfällen aus.

Bereits am Montag galt bis 22.00 Uhr abends auf der A2 ein Fahrverbot für Lastwagen. An das hielten sich seit dem Nachmittag aber viele Fahrer nicht mehr. Der Verkehr wurde am frühen Abend immer dichter, sagte Autobahn-Sprecher Bernd Löchter am Dienstag. Transporter stellten sich im Teutoburger Wald oder Weserbergland quer - nichts ging mehr. Und das über Stunden zwischen Bielefeld, Bad Oeynhausen und der Landesgrenze zu Niedersachsen. Auch zwischen Herford und Rheda-Wiedenbrück bildete sich ein Stau.

Der ADAC und die Polizei empfahlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Alle Rastplätze waren ausgelastet oder in der Nacht geschlossen. Im Kreis Minden-Lübbecke staute sich der Verkehr von der A2 bis in einen Tunnel zurück. Der musste wegen der hohen Abgaswerte ebenfall gesperrt werden.

Grund für die Aufhebung des Fahrverbots zu 22.00 Uhr seien Informationen gewesen, dass die starken Schneefälle nach Norden wegzögen, sagte Löchter. Dann habe die Behörde keinen Grund mehr gesehen, ein Lkw-Verbot aufrechtzuerhalten, zumal die Not der Spediteure groß sei, fahren zu müssen, um ihre Lieferketten und Termine einzuhalten. «So ein Verbot hält man nicht länger aufrecht als unbedingt nötig», sagte Löchter. «Die haben hier im Sekundentakt angerufen, ich habe Telefonate mit Polen, mit Holland geführt.»

Ein Lastwagenfahrer habe ihn angerufen und gefragt, was Verstöße kosteten. Der Chef des Mannes habe vorher zu dem Fahrer gesagt: «Ein Punkt und 60 Euro Strafe - dafür können Sie's doch ruhig riskieren», berichtete Löchter. Die Durchsetzung der Verbote sei Sache der Polizei, sagte Löchter. Er könne die Wirksamkeit der Bußen nicht beurteilen.

Die Fahrverbote wegen des Schneechaos auf der A2 sind nach Überzeugung eines Branchensprechers von vielen ausländischen Fahrern gar nicht verstanden worden. «Schuld ist bei vielen ein Kommunikationsproblem, wenn auf diese Fahrverbote nicht reagiert wird», sagte der Sprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Martin Bulheller, am Dienstag der dpa. Ukrainische, weißrussische, kasachische Fahrer könnten Schilder in lateinischer Schrift vielfach gar nicht lesen, geschweige denn deutsche Verkehrsdurchsagen verstehen. Mehr als 40 Prozent der Lastwagen in Deutschland kämen aus dem Ausland, vielfach mit Fahrern aus diesen osteuropäischen Ländern.

Neben den Problemen auf der Straße war auch der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen weiterhin vom heftigen Winterwetter betroffen. Zwischen Münsterland und Ruhrgebiet ging auch am Dienstag für Passagiere nichts. Eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen seien auch hier noch das Problem, sagte ein Sprecher.

