WDR baut Tagebau digital nach

Köln (dpa/lnw) - Der Braunkohletagebau im Rheinischen Revier und der Konflikt rund um den Hambacher Forst beschäftigen Politiker und Klimaaktivisten seit Jahren - aber viele Menschen waren noch nie selbst an dem gigantischen Erdloch zwischen Köln und Aachen. Ein neues Online-Projekt des WDR will diese Reise nun virtuell ermöglichen. Per Virtual-Reality-Brille, am Computer, am Tablet oder am Smartphone kann man sich in «Braunkohle 360°: Mitten im Tagebau» in das Führerhaus eines gigantischen Schaufelradbaggers setzen oder eines der Baumhäuser im nahen Hambacher Forst besuchen, in dem immer noch Aktivisten leben. Das Waldstück gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche.

Von dpa