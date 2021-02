Polizei sucht Zeugen für rassistischen Vorfall in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Die Polizei sucht Zeugen für einen rassistischen Vorfall, der sich in Neuss ereignet haben soll. Eine Frau hatte der Polizei geschildert, von vier Männern und einer Frau bedrängt und rassistisch beleidigt worden zu sein. Einer der Männer habe ihr das Smartphone aus der Hand geschlagen, dann habe die Gruppe auf dem Gerät herumgetrampelt, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Der Vorfall soll sich bereits am vergangenen Freitag ereignet haben.