Thyssenkrupp investiert beim Stahl: Stellenabbau geplant

Duisburg (dpa) - Thyssenkrupp hat das größte Investitionsprogramm für seine Stahlsparte seit vielen Jahren beschlossen. Zugleich will der Industriekonzern mehr Stellen beim Stahl abbauen als bisher mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart. Bis Ende 2024 soll in den Werken Duisburg und Bochum ein hoher dreistelliger Millionenbetrag für neue Produktionsanlagen investiert werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie machten aber «weitere signifikante Kostensenkungen notwendig». Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Von dpa