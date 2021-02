Leichtathleten mit 265 Teilnehmern in Dortmund

Darmstadt/Dortmund (dpa) - Mit einem strengen Hygienekonzept und nur etwa der Hälfte der sonstigen Teilnehmerzahl bestreiten die Leichtathleten am 20./21. Februar in Dortmund ihre deutschen Hallen-Meisterschaften. «Das hat eine unheimlich wichtige Bedeutung für die Athleten», sagte Idriss Gonschinska. Der Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes betonte bei einer Online-Pressekonferenz des DLV am Mittwoch mit Blick auf die Corona-Situation: «Es ist wichtig, dass man in einem neu gestalteten Umfeld Orientierungspunkte hat.»

Von dpa