«Wir sagen: Macht das pragmatisch», sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf. Voraussetzung sei, dass aus dem jeweiligen Fläschen eine volle siebte Einzeldosis von 0,3 Millilitern entnommen werden könne. Dagegen bestünden keine Bedenken. Nicht passieren dürfe, dass aus verschiedenen Fläschchen Impfstoff vermischt werde. Das Landesministerium geht weiter davon aus, dass in der Regel sechs Impfdosen pro Fläschchen enthalten sind, weil die Zulassung diese Anzahl vorsieht. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet, dass die siebte Dosis genutzt werden kann.

