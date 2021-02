Trio überfällt Mann und bedroht ihn stundenlang

Mülheim (dpa/lnw) - Nach einem Stunden dauernden Überfall auf einen jungen Mann, der in der Nacht geweckt und angegriffen worden war, hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Das Trio soll um kurz nach 2.00 Uhr am Dienstag in Mülheim an den Rollläden des 21-Jährigen geklopft und um Einlass in das Mehrfamilienhaus gebeten haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie gaben an, die Klingelanlage sei ausgefallen. Nachdem der schlaftrunkene Mann die Tür geöffnet hatte, sollen die drei ihn attackiert und in die Wohnung gedrängt haben.

Von dpa