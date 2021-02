Onlineklausuren dürfen nur mit einer Kamera überwacht werden

Münster/Düsseldorf (dpa/lnw) - Studenten an der Uni Münster, die wegen der Corona-Pandemie online Klausuren schreiben müssen, dürfen nur mit einer Kamera im Verdachtsfall von Täuschungsversuchen überprüft werden. Darauf hat das Rektorat der Uni am Mittwoch hingewiesen. Dabei darf der Prüfling aufgefordert werden, «durch Drehen der Kamera überblicksartig zu zeigen, dass er sich alleine im Raum befindet und keine Hilfsmittel im Blickfeld hat», heißt es in einer Stellungnahme. Das sei der Rahmen, den das Rektorat insgesamt vorgegeben habe.

Von dpa