Über 600 000 Euro in Plastiktüten: Zoll stoppt Autofahrer

Bielefeld (dpa/lnw) - Mit mehr als 600 000 Euro in zwei Plastiktüten haben Zollfahnder einen Autofahrer an der A 2 bei Hamm gestoppt. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz läuft nun ein Verfahren gegen ihn, wie das Hauptzollamt Bielefeld am Mittwoch mitteilte. Die Zollbeamten hatten den Mann bereits am 18. Januar für eine Kontrolle auf eine Rastanlage gelotst und im Kofferraum eine Tüte voller Geldbündel entdeckt. Darauf angesprochen gab er zunächst an, 230 000 Euro mit sich zu führen. Als die Beamten auf eine weitere Tragetasche voller Geldscheine stießen, korrigierte er den Betrag leicht nach oben.

Von dpa