Erst Diebstahl, dann Überfall: Dieselben Täter möglich

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Polizei ist von einem Doppelschlag überzeugt: Erst brachen zwei unbekannte Männer in Mönchengladbach am frühen Mittwochmorgen in ein Waffengeschäft ein und stahlen täuschend echt aussehende Druckluftwaffen. Dann überfielen sie eineinhalb Stunden später auf derselben Straße einen Markt und erpressten mit vorgehaltener Waffe Bargeld. «Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein und dieselben Männer für diese beiden Taten verantwortlich sein dürften», heißt es im Polizeibericht.

Von dpa