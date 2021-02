Seit Wintereinbruch rund 20 000 Tonnen Salz gestreut

Hamm/Düsseldorf (dpa/lnw) - Seit dem starken Wintereinbruch am vergangenen Wochenende haben die Straßenmeistereien in Nordrhein-Westfalen rund 20 000 Tonnen Salz auf den Autobahnen verteilt. Übereinstimmend teilten die zuständigen Niederlassungen Westfalen und Rheinland mit, dass die Lager dennoch gut gefüllt seien. Engpässe seien nicht zu befürchten. Im Rheinland seien 24 000 Tonnen an 15 Standorten gelagert. Im Bereich Westfalen sind es den Angaben zufolge 33 000 Tonnen in 47 Hallen.

Von dpa