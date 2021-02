Laschet: Müssen in Corona-Pandemie weiter auf Sicht fahren

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält weiterhin nichts von Langzeitplänen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In der derzeitigen Lage sei es «eine Illusion zu glauben, man könne Schritt für Schritt planen», sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf. Laschet verwies dabei vor allem auf die Gefahr der Verbreitung der Coronavirus-Varianten. «Ich würde weiter dafür plädieren, auf Sicht zu fahren», sagte Laschet.

Von dpa