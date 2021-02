Badminton-Turnier in Mülheim wegen Corona erneut abgesagt

Mülheim/Ruhr (dpa) - Die German Open 2021 im Badminton fallen erneut der anhaltenden Corona-Pandemie zum Opfer. Wie schon im Vorjahr wurde das vom 9. bis 14. März geplante Turnier in Mülheim/Ruhr abgesagt. «Wir haben unterschiedliche Szenarien in Bezug auf die Durchführung des Turniers einer umfassenden Risikobewertung unterzogen. Letztlich sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir die YONEX German Open 2021 absagen sollten», sagte DBV-Präsident Thomas Born am Donnerstag.