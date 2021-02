Durch Distanzunterricht mehr am Bildschirm: Experten warnen

Münster (dpa/lnw) - Experten der Uniklinik Münster warnen vor den gesundheitlichen Folgen des Distanzunterrichts für Schüler und Schülerinnen in der zweiten Lockdown-Phase. Kinder und Jugendliche neigten bislang bereits zu langen Bildschirmzeiten an Smartphone oder Tablet, hieß es. Zusammen mit dem Unterricht zu Hause per Video könne die Sehkraft nachhaltig negativ beeinflusst werden, sagte Augenärztin Julia Biermann. «Im Zusammenhang mit extensiver Bildschirmnutzung kann es zu Beschwerden durch vermehrte Naheinstellung oder beidäugigen Stress, sowie Beschwerden in Verbindung mit trockenen Augen kommen», zitiert die Uniklinik die Professorin.

Von dpa