6:1 in Krefeld: Eisbären Berlin an Nord-Tabellenspitze

Krefeld (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin sind neuer Tabellenführer in der Nordgruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Donnerstagabend gewannen die Hauptstädter bei den Krefeld Pinguinen souverän mit 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) und feierten damit ihren zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison. Parker Tuomie, Matt White, Lukas Reichel, Leonhard Pföderl, Zach Boychuk und Pierre-Cédric Labrie trafen für die hoch überlegen Berliner.