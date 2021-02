Ex-Weltmeister Kramer würde sich sofort impfen lassen

Mönchengladbach (dpa) - Fußballprofi Christoph Kramer steht einer Impfung gegen das Coronavirus aufgeschlossen gegenüber und sieht dadurch auch eine Vorbildwirkung. «Wenn mir eine Impfung angeboten würde, würde ich sie nehmen», sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach in einem Sport1-Interview. «Ich vertraue dem Land, in dem ich lebe, sehr. Wenn ein Impfstoff in Deutschland auf den Markt kommt, habe ich ein gutes Gefühl», fügte der Weltmeister von 2014 hinzu.

Von dpa