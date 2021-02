Duisburg (dpa/lnw) - Wegen der wetterbedingten Sperrung beider Spielstätten wurde die Begegnung in der Fußball Bundesliga der Frauen zwischen dem MSV Duisburg und Bayer Leverkusen am Sonntag abgesagt. Die Plätze im PCC-Stadion in Duisburg-Homberg und der Duisburger Arena sind derzeit unbespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von dpa