Für NRW-Maschinenbauer lief 2020 besser als befürchtet

Düsseldorf (dpa) - Die nordrhein-westfälischen Maschinen- und Anlagenbauer sind in der Corona-Pandemie bislang mit einem blauen Auge davon gekommen. Der Umsatz der Branche in NRW ging 2020 um 9,5 Prozent auf 40,0 Milliarden Euro zurück, wie der Branchenverband VDMA am Freitag mitteilte. Damit hätten die Unternehmen das vergangene Jahr besser als erwartet abgeschlossen. «Von dem aktuellen Niveau aus sollte es jetzt aufwärts gehen», sagte der Landesvorsitzende des VDMA, Bernd Supe-Dienes, laut Mitteilung.

Von dpa