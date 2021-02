ICE qualmt: 100 Menschen müssen Zug verlassen

Bochum (dpa/lnw) - Wegen leichter Qualmentwicklung hat die Feuerwehr am Donnerstagabend in Bochum einen ICE vorsorglich geräumt. Etwa 90 Fahrgäste und 10 Mitarbeiter seien aus dem stehenden Zug über die Schienen zu einem nahe gelegenen Bochumer S-Bahnhof geleitet worden. Dort hätten Busse und Taxen bereitgestanden und die Fahrgäste zum planmäßigen Fahrziel Essen Hauptbahnhof gebracht, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Niemand kam zu Schaden. Warum aus dem hinteren, nicht genutzten Triebwagen des Zuges Qualm aufgestiegen war, blieb zunächst unklar.

Von dpa