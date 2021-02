Betende in Düsseldorfer Kirche bestohlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Düsseldorfer Kirche ist eine 68 Jahre alte Betende bestohlen worden. Ein Taschendieb habe sich hinter die kniende Frau vermeintlich ebenfalls wie zum Gebet gekniet, tatsächlich aber in ihre Handtasche gegriffen und die Geldbörse gestohlen, berichtete die Polizei am Freitag.