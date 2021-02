Personalsorgen in Köln: «Sechs Schwergewichte auf der Liste»

Köln (dpa) - Den 1. FC Köln plagen vor dem Bundesliga-Duell bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) große Personalsorgen. «Wir haben sechs Schwergewichte auf der Verletztenliste», sagte Trainer Markus Gisdol am Freitag. Allerdings besteht bei Kapitän Jonas Hector, Ismail Jakobs und dem zuletzt starken Ex-Frankfurter Marius Wolf offenbar noch eine geringe Hoffnung. «Vielleicht ist es gut, dass wir erst am Sonntag spielen und einen Tag mehr haben», sagte Gisdol. Sicher ausfallen wird neben den noch nicht fitten Langzeitverletzten Florian Kainz und Sebastian Andersson weiterhin auch Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw wegen Rückenproblemen.