NRW beteiligt sich an Corona-Hilfen für Flughäfen

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich an den Corona-Hilfen für die Flughäfen beteiligen. Das teilte ein Sprecher des Düsseldorfer Verkehrsministeriums am Freitag mit. Bund und Länder hatten sich zuvor auf eine Hilfspaket für die in finanzielle Not geratenen Airports verständigt. Der Bund will die drei Flughäfen, an denen er beteiligt ist, mit Eigenkapital, Zuschüssen und Darlehen im Umfang von über 400 Millionen Euro unterstützen. Davon profitiert der Flughafen Köln/Bonn.

Von dpa