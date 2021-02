Iserlohn Roosters verpflichten Verteidiger Reinhart

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben Griffin Reinhart verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, soll der 27 Jahre alte Verteidiger das Team bis zum Saisonende verstärken. Er war in der vergangenen Spielzeit für den chinesischen Club Kunlun Red Star in der russischen Liga (KHL) aktiv. «Für uns beginnt nun eine Phase mit einem nach und nach enger getakteten Spielplan, und wir sind froh, dass wir uns noch ein wenig breiter aufstellen und gleichzeitig verstärken konnten», sagte Sportchef Christian Hommel.

Von dpa