Doppelmord-Prozess neu aufgerollt: Sohn legt Geständnis ab

Vielmehr habe er am Abend das Haus verlassen wollen, nachdem ihn die Eltern den ganzen Tag mit Fragen «schikaniert» hätten, erklärte der 32-Jährige. Als der Vater sich in den Weg gestellt habe, sei es zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf er ein Klappmesser gezogen und zugestochen habe. Auf dem Weg zur Haustür sei er dann auf seine Mutter getroffen, die im Flur gerade den Notruf absetzte. Da sie sich ihm in den Weg gestellt habe, habe er auch sie mit dem Messer angegriffen.

Das Bonner Landgericht hatte den Angeklagten in erster Instanz bei der Tat als voll schuldfähig eingestuft. Es verurteilte den Sohn damals wegen heimtückischen Mordes zu Lasten des Vaters sowie Totschlags im Bezug auf die Mutter zu lebenslanger Haft. Dabei wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil allerdings im November 2020 auf. Die obersten Richter hatten Zweifel an der Begründung, dass die Tötung des Vaters heimtückisch und damit Mord gewesen sein soll. Der Fall wurde daher an eine andere Kammer des Bonner Landgerichts zur Neuverhandlung zurück verwiesen. Nun sind Termine bis in den März geplant.

Erstmalig erzählte der 32-Jährige am Freitag, dass er am Tattag nicht nur mehrere Flaschen Bier und einen Joint konsumiert, sondern auch 30 Gramm halluzinogene Pilze gegessen habe, die ihn in «einen traumähnlichen Zustand» versetzt hätten.

