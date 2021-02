Junges Koala-Männchen im Duisburger Zoo heißt jetzt «Tarni»

Duisburg (dpa) - Der jüngste Koalanachwuchs im Duisburger Zoo wird ab sofort «Tarni» gerufen. Unter anderem Mitarbeiter des Düsseldorfer Flughafens und der Flughafen-Website hatten sich in einer Abstimmung mehrheitlich dafür ausgesprochen, wie der Zoo am Freitag berichtete. «Alle Namen der in Duisburg geborenen Koalas entstammen der Sprache der australischen Ureinwohner», erklärte Tierpfleger Mario Chindemi. Der Düsseldorfer Flughafen ist seit mehreren Jahren Pate für die Koalas im Duisburger Zoo.

Von dpa