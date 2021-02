Im Rheinland erreichen die Temperaturen amSamstaghöchstens 1 Grad, in Ostwestfalen herrscht weiterhin Dauerfrost bei höchstens minus 4 Grad. Die Nacht auf Sonntag wird dann nochmal frostig: Im Rheinland können die Werte auf minus 9 Grad sinken, in Westfalen in der Fläche auf bis zu minus 15 Grad. Über Schnee könne es auch wieder bis zu minus 20 Grad kalt werden.

Mit einem weinenden Auge werden Karnevalsfans auch amSonntagins Wetter blicken: Wieder wird es sonnig. Am Rhein werden bis zu 4 Grad erreicht, in Ostwestfalen und im Sauerland hält sich Dauerfrost bei 0 bis minus 3 Grad. In der Nacht wird es «nur» noch bis zu minus 10 Grad kalt. Von Westen her zieht Bewölkung auf.

AbMontagrechnen die Experten dann mit milderen Temperaturen. Auch kann es Niederschlag geben. Ob als gefrierender Regen oder Schnee, der in Regen übergeht, war am Freitag noch unsicher. In jedem Fall würden es aber wohl keine großen Mengen, so Bötzel. Bei Regen könne Glätte die Folge sein, «weil die Böden noch gefroren sind».

